Вкладникам "Артем-Банку" відновлять виплати з 24 липня
18:53, 21 липня 2017Фінанси
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Вкладники можуть у період з 24 липня по 4 вересня звертатися за виплатами в банк-агент фонду - ПУМБ.
Вкладникам "Артем-Банку" відновлять виплати з 24 липня / фото ТСН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 24 липня відновлює здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам ліквідованого "Артем-Банку".
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Згідно з повідомленням на сайті фонду, вкладники можуть у період з 24 липня по 4 вересня звертатися за виплатами в банк-агент фонду - ПУМБ.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня 2016 року почав ліквідацію "Артем-Банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.
З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, що НБУ вирішив вивести з ринку.
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