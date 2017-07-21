Вкладникам "Артем-Банку" відновлять виплати з 24 липня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 24 липня відновлює здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам ліквідованого "Артем-Банку".

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, вкладники можуть у період з 24 липня по 4 вересня звертатися за виплатами в банк-агент фонду - ПУМБ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня 2016 року почав ліквідацію "Артем-Банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, що НБУ вирішив вивести з ринку.