Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,88 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2588,9731 (21 липня – 2592,8333)

100 EUR – 3014,0825 (21 липня – 2977,8690)

10 RUR – 4,3931 (21 липня – 4,3885)

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,87/25,89 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,1152/30,1385 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,8897 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 534 угоди на суму 283,84 мільйона доларів.