Податкова проти найбільшого платника податків: бізнес-омбудсмен направляє спостерігачів на засідання суду

Бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета направляє інспектора як незалежного спостерігача на засідання Харківського апеляційного суду на слухання позову проти найбільшого платника податків Харківської області компанії "Філіп Морріс Україна". З проханням забезпечити доступ представника ради бізнес-омбудсмен звернувся до голови Харківського апеляційного адміністративного суду Бершова. (Лист є у розпорядженні редакції).

Предметом судової суперечки є донарахування податковою інспекцією 635 млн. грн. податків. Податкова інспекція не згодна з рішення Харківської митниці, яка дала дозвіл ПрАТ "Філіп Морріс Україна" ввозити сировину для виготовлення сигарет на експорт в режимі переробки на митній території України.

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Раду бізнес-омбудсмена створено в 2014 р. для запобігання корупційних дій органів управління проти суб'єктів підприємницької діяльності. Резонансну справу будуть розглядати судді Пьянова В.Я., Чалий І.С. і Зеленський В.В.

Стурбованість щодо позову раніше висловив секретар Департамент зовнішньої політики, міністр іноземних справ Швейцарської Конфедерації Дідьє Бурххальтер.

"Філіп Морріс Україна" є найбільшим платником Харківської області і посідає 3-є місце серед найбільших платників податків в Україні. Минулого року підприємство сплатило 13.5 млрд. грн. податків до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, що у 2015-2016 рр. після відповідного дозволу з боку Харківської митниці, а також позитивних висновків Міністерства фінансів і профільного департаменту Державної фіскальної служби, компанія "Філіп Морріс Україна" на фабриці в Докучаєвському частину продукції виробляла в митному режимі переробки. Тобто імпортувала сировину і експортувала готову продукцію.

На основі цього досвіду компанія планувала відкрити на Харківщині "експортний хаб" і збільшити експорт тютюнових виробів з України до 7,8 млрд. грн. щорічно. Це б ще більше розширило і податкові платежі, і робочі місця в Харківській області.