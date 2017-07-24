МВФ погіршив прогноз зростання економіки Британії цього року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП Великобританії на 2017 рік на 0,3 процентного пункту до 1,7%, у зв'язку з більш млявою, ніж очікувалося, економічною активністю в I кварталі, слід з оновленого липневого огляду фонду світової економіки World Economic Outlook.

Читайте такожМВФ схвалив виділення Греції нового кредиту

У квітні МВФ підвищив прогноз зростання ВВП Великобританії на 2017 рік на 0,5 процентного пункту до 2%, і на 2018 рік - на 0,1 процентного пункту до 1,5%, з урахуванням помірного впливу Brexit на економіку країни. Тепер прогноз на 2017 рік - 1,7% ВВП, очікування на наступний рік залишаються незмінними, повідомляє Росбалт.

"Прогноз зростання ВВП в Сполученому Королівстві на 2017 рік було знижено з урахуванням повільнішої, ніж очікувалося, активності в першому кварталі", - зазначається в огляді фонду.

Нагадаємо, що ВВП Великобританії в січні-березні зріс на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Зростання відносно січня-березня 2016 року склав 2%.

Раніше вийшли дані, згідно з якими споживчі ціни у Великобританії підвищилися в червні 2017 року на 2,6% в річному вираженні. Опитані агентством Bloomberg аналітики очікували, що показник залишиться на чотирирічному максимумі 2,9%, досягнутому в травні. Щодо травня ціни не змінилися при очікуваному підвищенні на 0,2%.

Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця зросли на 2,4% після підвищення на 2,6% у травні. Експерти очікували збереження показника на травневому рівні.