В Україні у червні подорожчали споживчі кредити

За останній місяць іпотека та автокредити в Україні подешевшали, а споживчі кредити навпаки зросли в ціні, повідомляє Liga.Net.

З 28 досліджуваних банків, кредитують 23. Загальне число пропонованих банками кредитних програм становить 93.

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Середня процентна ставка по кредитах на автомобілі знизилася мінімально, на 0,05 п.п. і становить 15,92% річних. Процентні ставки по автокредитах знижувалися кілька місяців поспіль. Мінімальні ставки пропонують ОТП Банк (0,01 1,0%), Укргазбанк (1,49%).

Середня вартість іпотеки опустилася також незначно, на 0,06 п.п., і становить 20,85% річних.

Минулого місяця кредити на нерухомість подешевшали на 1,93 п.п. Мінімальні ставки пропонує Укргазбанк на покупку житла на первинному ринку, під 5-10% річних на термін від 1 до 2 років.

Споживчі кредити подорожчали на 1,53 п.п., середня процентна ставка становить 37,71% річних. Мінімальні ставки пропонують Кредобанк (17,9%), Укрсиббанк (18,01%).

Максимальні ставки пропонують Банк Конкорд (98,55%), БТАБанк (82,8%). Овердрафти зросли в ціні всього на 0,18 п.п. Їх вартість становить 32,77% річних.