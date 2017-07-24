Бізнес на війні: Білорусь торгує з "ЛДНР" - розслідування (фото, відео)

Однак насправді товари з Білорусі масово вирушають до Донецька й Луганська, а на білоруських заводах виробляють алкоголь під торговими марками фірм, що фінансують бойовиків. Основними одержувачами вигоди від цього бізнесу стають компанії, тісно пов'язані з "керівництвом" угруповань "ЛНР" і "ДНР", йдеться у розслідуванні "Радіо Свобода".

У міському селищі Шумилино (Вітебська область Білорусі) розташований невеликий приватний завод "Славпродукт", його засновник – російське ТОВ "Нортимер". З минулого року на ньому почали виробляти й розливати горілку преміум-класу під торговою маркою Belsweet на замовлення донецької компанії ТОВ "Белсвит", яка, за даними бізнес-порталу "DNR-Live", що є найбільшим постачальником білоруського алкоголю в "ДНР". А як імпортер на етикетках зазначене ПП "Содействие", зареєстроване у підконтрольному бойовикам Торезі.

"Слідчими УСБУ у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 1 квітня 2015 року, в рамках якого перевіряються факти фінансування зазначеним підприємством (ПП "Содействие" у Торезі – Ред.) діяльності терористичної організації "ДНР", – заявили в СБУ.

А ось найбільше підприємство пивоварної галузі Білорусі ВАТ "Крыніца" виробляє для терористів власну марку пива, йдеться у розслідуванні журналістів. Пиво "Юзбир" – це торгова марка, що належить ТОВ "Майстер-торг" (Донецьк). Як і горілка Belsweet, воно не потрапляє на білоруський ринок, а йде безпосередньо в окупований Донецьк.

Донецька компанія "Майстер-торг" є найбільшим дистриб'ютором продуктів харчування у "ДЛНР", а також поставляє продукцію своїх торгових марок в окупований Росією український Крим. З Білоруссю фірма працює з початку 2015 року – про це повідомляється на їхньому сайті.

За даними групи "Інформаційний спротив", "Майстер-торг" займає близько 40% ринку на підконтрольній "ДНР" території, має безстрокові ліцензії на торгівлю алкоголем, виступає постійним спонсором різних спортивних турнірів.

За інформацією від самих бойовиків, фірма "Майстер-торг" може бути пов'язана з Олександром Януковичем – сином екс-президента Віктора Януковича, який втік у Росію.

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Далі продукти з Білорусі потрапляють на прилавки партнерів "Майстер-торгу": серед них найбільша в "ДНР" мережа "Перший республіканський супермаркет" (колишня мережа АТБ, "віджата" бойовиками), "Сигма-ленд" (колишній "Ашан"), "Амстор" та інші. У свою чергу "ПМР" і "Амстор", за даними ЗМІ, контролює Захарченко, а очолює "Перший республіканський" його дружина.

У Луганську ключовими партнерами "Майстер-торгу" є "Універсам 1" та мережа соціальних супермаркетів "Народний" – "віджаті" бойовиками супермаркети "Лелека" АТБ відповідно. Вони контролюються наближеними Ігоря Плотницького, ватажка угруповання "ЛНР".

На "Крыніце" визнають, що виробляють пиво "Юзбир", але наявність прямих контрактів з "Майстер-торгом" заперечують.

Канадська фірма-прокладка для торгівлі угруповань "ЛНР" і "ДНР" з Білоруссю – далеко не найбільш екзотичний варіант.

"Мозирський спиртогорілчаний завод" на етикетках своєї продукції, що поставляється у Донецьк, вказує як імпортера компанію Huge Sky Limited з реєстрацією у Гонконзі. А як замовника – макіївське ТОВ "Інтер-Торг", яке, імовірно, афілійована з "Майстер-торгом".

Зв'язок Huge Sky LTD. з "Майстер-торгом" простежується в офіційній статистиці, опублікованій російською службою аналітичного контролю за експортом на сайті tamozhna.ru.

Засновники Huge Sky LTD приховані, але у відкритому доступі є інформація про контактну особу – це Дмитро Кононенко з Донецька. Журналісти зв'язалися з Кононенком, і він не заперечував, що працює на гонконзьку фірму. На питання, хто власники Huge Sky LTD., Дмитро Кононенко відповів: "Я не можу вам зараз нічого розповісти" і повісив слухавку.

Відповідь на питання, навіщо бойовикам торгувати з Білоруссю через Гонконг й Канаду, криється в напівофшорному законодавстві цих територій: податками тут оподатковуються тільки ті доходи, які були отримані в Гонконзі і Канаді відповідно. Всі фінансові операції за межами Гонконгу і Канади оподаткуванню не підлягають. При цьому репутації офшорної зони в Гонконгу та Канади немає.

Фірми-прокладки потрібні для того, щоб проводити розрахунки між Білоруссю і бойовиками, оскільки офіційно провести їх через білоруські банківські системи неможливо.

"Ми продаємо нашу продукцію всім, хто бере. Зрозумійте, сьогодні будь-яка ніша буде заповнена одразу. Коли Україна заборонила торгувати з цими областями, на їхнє місце одразу прийшла Росія й Білорусь. Ми вже близько двох років працюємо з "ДНР", – говорить начальник сектору зовнішньоекономічної діяльності "Гродненського лікеро-горілчаного заводу".

"Гродненський лікеро-горілчаний завод" входить у державний холдинг "Мінськ Кристал Груп" і лідирує за виробництвом горілки в Гродненській області Білорусі. Проблем з контролювальними органами на заводі не бояться.

Моніторинг асортименту торгових мереж в ОРДЛО показує, що там представлена продукція як мінімум 5 з 8 підприємств холдингу. Два заводи (Гродненський і Мозирський) навіть не приховують факти прямих поставок на підконтрольні терористам території.

Крім алкоголю, Білорусь постачає бойовикам широкий асортимент продуктів харчування. Білоруською "молочкою", кондитерськими виробами, консервами завалені прилавки магазинів в ОРДЛО. Йдеться про продукцію кількох десятків підприємств. Також у Донецьку та Луганську оптом та в роздріб продається білоруська косметика, трикотаж і побутова техніка. У більшості випадків білоруські виробники не афішують свій бізнес з підприємствами на окупованій частині Донбасу.