Казахський банк сконцентрував 100% акцій української "дочки"

Казахський «БТА Банк» збільшив частку в капіталі своєї української «дочки» до 100% з 99,99939%, повідомила прес-служба банку.

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«Станом на 21.07.2017 року АТ «БТА Банк» (Казахстан) сконцентрував 100% акцій ПАТ «БТА банк» (Україна). Основним акціонером АТ «БТА Банк» (Казахстан) є бізнесмен Кенес Ракішев», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «БТА Банк» (раніше – «Український кредитно-торговий банк», Київ) працює на ринку України з 1992 року й входить до групи великих банків. За даними Нацбанку, на 1 квітня ПАТ «БТА Банк» за розміром активів займає 35-те місце (2,176 млрд грн) серед 90 платоспроможних банків України.