Пенсії після реформи: скільки отримуватимуть українці через десять років

Через десять років нові пенсіонери в Україні отримуватимуть в середньому 6040 гривень пенсії.

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Такий показник закладений у прогнозних розрахунках Мінсоцполітики, підготовлених на основі макропрогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомляє ЕП.

Прогноз середнього розміру пенсії зроблено з урахуванням пенсійної реформи, яку розробив уряд.

Передбачається, що після прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (№6614) середній розмір пенсій нових пенсіонерів буде поступово зростати і в 2018 році становитиме 2 454 гривень, в 2019 - 2 668 гривень, в 2020-му - 3 048 гривень.

У той же час показник середнього розміру пенсії уже наявних пенсіонерів буде нижчим, і в 2028 році становитиме 4 184 гривень.

Наступного року він прогнозується на рівні 2 117 гривень, в 2019-му - 2 188 гривень, в 2020-му - 2 284 гривень.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.