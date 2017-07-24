Житомирська область за другий квартал має перевиконання бюджету майже на 30 мільйонів - ОДА

Житомирська область за другий квартал цього року має перевиконання бюджету в сумі майже 30 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, про це поінформувала депутатів директор департаменту фінансів ОДА Ганна Ємченко сьогодні, 24 липня, на засіданні постійної комісії Житомирської облради з питань бюджету і комунальної власності.

«За другий квартал обласний бюджет має додатковий фінансовий ресурс – 29 млн 706 тис. грн, з яких 25%, а це 7,4 млн грн спрямовуються депутатам на виконання їхніх власних депутатських повноважень. Решта 22,2 млн грн спрямовуються облдержадміністрацією спільно з обласною радою на потреби області», – повідомила Ємченко.

Зокрема, буде спрямовано 900 тис. грн на купівлю автомобіля для ситуаційного центру поліції, 250 тис. грн - на заходи з техногенної та пожежної безпеки, 146,5 тис. грн - для кардіохірургічного відділення Житомирської обласної лікарні на витратні матеріали та 360 тис. грн - на штучні серцеві клапани, 500 тис. грн Баранівській РДА на співфінансування відновлювальних робіт у багатоквартирному будинку в селіщі Довбиш та 60 тис. грн - для ремонту свердловини в селі Липники Лугинського району.

Також Ємченко додала, що держава надає Житомирській області 4 види субвенції: 202,1 тис. грн - на вибори у Швайківській сільській раді Бердичівського району та Головківській сільській раді Малинського району; 52 млн грн - на погашення різниці в тарифах на теплову енергію, водопостачання та водовідведення, 13 млн грн - на придбання житла сім’ям загиблих учасників АТО, інвалідам I-II групи та тим, що втратили нижні кінцівки, а також 561,6 тис. грн - на освіту. Крім цього, 150 тис. грн буде спрямовано Бердичівському та Малинському районам на грошову оцінку земель.