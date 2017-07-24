Євро продовжує триматися вище за психологічну позначку в 30 гривень

У понеділок, 24 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,80/25,82 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 30,1282/30,1514 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4389/0,4396 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 25,8297 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 206 угод на суму 93,68 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,87/25,89 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,1152/30,1385 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.