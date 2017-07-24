В Україні об'єднуються два банки

Національний банк України схвалив план приєднання "Експрес-Банку" до "Індустріалбанку", повідомила прес-служба регулятора.

Читайте такожВ Україні ще один банк самоліквідувався

"Національний банк України 14 липня 2017 року дійсно погодив проект плану реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою першим двом банкам, які звернулися до НБУ з таким документом - «Індустріалбанку» і «Експрес-Банку», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, представлений проект плану реорганізації відповідає вимогам, встановленим положенням про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, і передбачає порядок приєднання банку, що приєднується до банку-правонаступника, основні умови приєднання, порядок здійснення конвертації акцій, порядок передачі активів і зобов'язань та визначення їх вартості, а також інші положення, необхідні для здійснення реорганізації з урахуванням особливостей, встановлених законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Регулятор зауважив, що спрощена процедура скорочує термін реорганізації банків шляхом приєднання до 3-4 місяців.

Як повідомляв УНІАН, основним власником «Індустріалбанку» є громадянка України Троянда Дворецька, яка також опосередковано володіє "Експрес-Банком", обидва банки входять до банківської групи "Індустріалбанк".