Зростання трудової міграції та скорочення населення в Україні: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Цього тижня у різноманітних рейтингах Україна посідала не найвтішніші позиції. Наприклад, у рейтингу управління ресурсами-2017 Natura lResource Governance Institute наша держава посіла 44-е місце з 89 країн. Інша неіміджева статистика для України - порівняння з країнами Африки. Так, за даними Unicef, у 2016 році в Україні та 7 країнах Африки менше 50% дітей в отримали щеплення від дифтерії, правця та кашлюку.

41% українців готові емігрувати заради роботи за кордоном. До того ж, ООН віднесла Україну до групи країн з найвищим ризиком депопуляції, прогнозуючи скорочення населення до 28,2 млн. до 2100 року.

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МВФ за 23 роки надав Україні $35,2 млрд — 3-й показник після Португалії та Греції. Україна наразі повернула $18,2 млрд. Держстат оприлюднив макроекономічні підсумки І півріччя: промислове виробництво скоротилося на 0,4% річному вимірі, виробництво сільгосппродукції — на 2,1%, роздрібний товарооборот збільшився на 7,3%. У той же час Нацбанк оцінив тіньовий сектор у 50% ВВП, оцінка Мінекономіки є більш оптимістичною — 34% ВВП.