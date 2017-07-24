"ПриватБанк" продаватиме активи через Prozorro

Найбільший в країні «ПриватБанк» продаватиме активи через державний електронний майданчик Prozorro.Продажі.

Як повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідний договір було підписано між банком і однією з організацій - засновників системи Prozorro Transparency International.

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«Prozorro.Продажі вже працюють над продажем непрофільних активів «Укрнафти», «Укртранснафти», «Нафтогазу», «Енергоатому», «Укренерго», «Укргазвидобування». До проекту приєднався і Нацбанк. За ці півроку (січень-червень - УНІАН) Prozorro.Продажі продали заставне майно НБУ на 304,7 млн ​​грн. Це у 200 разів перевищує показник реалізації аналогічних активів першої половини 2016 року - хороший доказ ефективності системи. Тепер використовувати всі її переваги зможе і «ПриватБанк», - зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

У свою чергу, проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв підкреслив, що державний електронний майданчик вже встиг завоювати довіру на ринку.

«Наша аукціонна платформа дозволяє не вибирати якогось окремого організатора торгів, а реалізовувати майно одночасно через всі підключені майданчики. Ми раді, що система розширюється, і до нас підключаються великі клієнти, такі як «ПриватБанк». За 8 місяців роботи система згенерувала довіру. Ринок дійсно вірить, що обійти її неможливо, і якщо ти хочеш придбати активи державних або комунальних підприємств, - не потрібно нікому давати хабара, просто прийди на аукціон і пропонуй кращу ціну. Ми вже заробили для держави і вкладників понад 2 млрд грн. Також до вересня запустимо пілотні аукціони з оренди з «Укрпоштою», - сказав Соболєв.

При цьому виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин зазначив, що майданчик на базі Prozorro є затребуваним навіть в умовах відсутності законодавства, яке б зобов'язувало його використовувати.

«Приєднання «ПриватБанку» є важливим кроком на шляху поширення реформи публічних продажів в Україні. Реформа швидко набирає обертів. Після зміни торгів Фонду гарантування вкладів, ми рухаємося в напрямку інших громадських організацій. Важливо, що прозорість роботи електронної системи створює попит на неї навіть за відсутності законодавства, яке зобов'язувало б використовувати систему», - сказав Юрчишин.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у червні встановив рекорд з продажу активів неплатоспроможних банків через електронну систему "Prozorro.Продажі", реалізувавши майно на 452 млн грн за загального обсягу реалізації держмайна через систему у 480 млн грн.

Система реалізації майна неплатоспроможних банків «Prozorro.Продажі» розпочала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які перебувають у розпорядженні фонду. ФГВФО до кінця року має намір виставити всі активи банків, які перебувають в управлінні фонду, на продаж через електронний майданчик.