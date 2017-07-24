Євро вище 30: Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2582.2625 (24 липня – 2588.9731)

100 EUR – 3007.8194 (24 липня – 3014.0825)

10 RUR – 4.3285 (24 липня – 4.3931)

У понеділок, 24 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,79/25,81 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,0279/30,0460 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8226 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 358 угод на суму 188,42 млн дол.