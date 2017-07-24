Націоналізований "ПриватБанк" збільшив прибуток у 3,5 раза

Найбільший в країні "ПриватБанк" у січні-березні 2017 року збільшив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року у 3,52 разу - до 744 млн грн, повідомив банк у звітності системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Відповідно до звітності, активи банку за перший квартал скоротилися на 9,3% - до 224,19 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5,1% - до 45,802 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 млрд грн - у січні поточного року.