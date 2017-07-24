Німецький Deutsche Bank може вивести з Великобританії близько $350 мільярдів
Мова йде про програму переведення балансу банку з британських рахунків у Франкфурт-на-Майні у зв'язку з майбутнім виходом Великобританії з Євросоюзу.
Найбільший банк Німеччини — Deutsche Bank — може перевести близько $350 млрд з британських рахунків у Франкфурт-на-Майні через Brexit, повідомляє RNS з посиланням на Bloomberg.
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За даними агентства, мова йде про програму переведення балансу банку з британських рахунків у Франкфурт-на-Майні у зв'язку з майбутнім виходом Великобританії з Євросоюзу. Проект буде реалізовуватися протягом півроку починаючи з вересня 2018 року.
Офіційний представник Deutsche Bank Моніка Шаллер відмовилася прокоментувати цю інформацію.
Раніше газета Financial Times повідомляла, що Deutsche Bank може вивести до 4 тис. робочих місць з Лондона через регуляторів тиску і загрози «жорсткого Brexit».