Гройсман розповів, на скільки піднімуть мінімальну пенсію в Україні

Уряд розробив дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи перейти до формування накопичувальної системи.

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Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в інтерв'ю 5 телеканалу.

«Ми з експертами зараз розробили дорожню карту, яка дозволить одразу після прийняття реформи солідарної системи перейти до формування накопичувальної системи ... Перший крок - солідарна система, другий - одразу ж формування накопичувальної системи», - сказав прем'єр.

За його словами, реформа солідарної системи дозволить сформувати бездефіцитний бюджет за рахунок деталізації економіки.

«У нас 4,5 млн українців взагалі нічого не платять до Пенсійного фонду, але приходять за пенсією. А 12 млн пенсіонерів платили внески за себе та за тих, хто сьогодні не платить. Усі мають платити», - сказав прем'єр.

«Ми працювали весь рік над тим, щоб знайти необхідні рішення, які дозволять відновити соціальну справедливість пенсійного забезпечення, зробити пенсійний фонд бездефіцитним і підняти людям пенсії», - сказав він.

За словами прем'єра, мінімальна пенсія буде піднята з 949 грн до 1312 грн.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти у 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 роки для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість купівлі до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за ​​перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій.