Материнська компанія Google заявила про різке зниження прибутку на фоні рекордного штрафу в ЄС

Чистий прибуток компанії Alphabet, що володіє Google, в II кварталі 2017 року знизився на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $3,5 млрд, повідомляє компанія.

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Виручка за період зросла на 21% — до $26 млрд у річному вираженні. Падіння прибутку компанія пов'язує зі штрафом Єврокомісії в €2,42 млрд, передає RNS.

27 червня стало відомо, що Єврокомісія оштрафувала Google на €2,42 млрд за зловживання домінуючим становищем на ринку. Мова йшла про домінуюче становище під час роботи з сервісом Google Shopping.

Штраф став найбільшим з усіх, що коли-небудь були винесені антимонопольним відомством ЄС.