У Львові виявили чотири нелегальні обмінники

Національний банк України у ході перевірок в регіонах виявив 4 незаконні пункти обміну валют у Львові. Як повідомляється на сайті НБУ, 20 липня регулятор направив відповідне звернення до правоохоронних органів.

Згідно з оновленими даними, 22 із 120 виявлених в Україні нелегальних обмінників на сьогодні зареєстровано як легальні підрозділи фінансових компаній «Ікс», «Смарт Фінексперт», «Фінод», «Фінансова гарантія», «Альфа-Інвест Груп», «Джіввайп Фінанс», а дев‘ять припинили свою діяльність.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує до кінця року охопити перевірками пунктів обміну валют небанківських фінансових установ всю територію України.

У 2016 році експерти оцінювали щомісячний обсяг тіньового валютного ринку в Україні в 1 млрд дол., що, на їх думку, створювало додатковий девальваційний тиск на гривню й ускладнювало роботу офіційного валютного ринку.