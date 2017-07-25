Вінниця приєдналась до системи онлайн-аукціонів "Prozorro.продажі"

Вінницький міський голова Сергій Моргунов та керівник проекту ProZorro Олексій Соболєв підписали декларацію про приєднання Вінниці до системи онлайн-аукціонів «ProZorro.Продажі».

Як передає УНІАН, підписання декларації відбулось сьогодні в приміщенні Вінницької міської ради за участі керівників комунальних підприємств та численних експертів.

«Ми вже другий рік працюємо по системі електронних закупівель ProZorro. На сьогоднішній день, якщо говорити про Вінницьку міську раду, лише за шість місяців 2017 року ми вже зекономили 96 мільйонів гривень. Це досить серйозний результат. У 2016 році, коли ми лише розпочали, було зекономлено 44 мільйони гривень, а це – фактично реконструкція приміщення та нове обладнання для одної реанімації, яку ми відкрили у березні 2017 року у першій лікарні. А сьогодні ми підписуємо декларацію щодо приєднання до проекту ProZorro.Продажі. Це однозначно буде позитивним моментом, адже це крок до більш прозорої реалізації майна як рухомого, так і нерухомого», - сказав Моргунов.

Він переконаний, що місто матиме можливість розширення кола покупців, система збільшить можливості наповнення бюджету різних рівнів комунальних підприємств і міського бюджету.

«На сьогоднішній день тільки два органи місцевого самоврядування приєдналися до цього проекту – це Донецька цивільна військова адміністрація і місто Маріуполь, Вінниця – третє місто. До речі, у липні на розгляд Верховної Ради подано проект закону за яким мала приватизація теж має проходити через систему ProZorro. Продажі», – каже міський голова Моргунов.

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За словами керівника проекту ProZorro, система електронних закупівель ProZorro стала дуже відомим і успішним проектом, який вже зекономив державі 22 млрд грн і продовжує це робити. «Наші переваги – це повна прозорість, ви бачите всіх, хто подавався на аукціон, їхні ставки, ви можете перевіряти, чи ефективно ваші комунальні підприємства виставляють на продаж майно тощо. У нас широкий доступ до покупців з усієї України. Проект безкоштовний для державних комунальних підприємств, комісією сплачує покупець», – зазначив Соболєв.

Представники проекту переконують, що через систему ProZorro. Продажі «непотріб» продають в рази дорожче заявленої стартової вартості й продати будь-що, від металобрухту до торгівельного центру вони можуть за 2 тижні.

В той же час у мерії поки що не визначились, що будуть продавати.

Довідка УНІАН. ProZorro.Продажі – спільний проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він створений для швидкої та ефективної реалізації державного та комунального майна, а також запобіганню корупції завдяки централізації даних, громадському контролю та розширенню кола покупців. Проект ProZorro.Продажі створений за принципами системи публічних електронних закупівель ProZorro. Практика застосування «ProZorro.Продажі» показує ефективність системи для всіх сторін процесу: міста, бізнесу та громадськості.