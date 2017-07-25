НАБУ завершило розслідування про розтрату 10 мільйонів екс-керівниками "Держзовнішінформ"

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно екс-директора та екс-заступника директора ДП «Держзовнішінформ», які підозрюються у розтраті 9,87 млн грн коштів держпідприємства.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, екс-посадовцям інкримінуються правопорушення, передбачені ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та ст. 366 («Службове підроблення») Кримінального кодексу України.

Зазначається, що 21 липня стороні захисту відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження.

За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року вказані особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн грн від ДП «Держзовнішінформ» на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів приймання-передачі наданих послуг. Встановлено, що зазначені приватні підприємства фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів та підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.

Про підозру зазначеним особам повідомлено у квітні 2017 року. Водночас, місце перебування екс-директора «Держзовнішінформу» не встановлене, його оголошено у національний розшук. Детективи НАБУ та прокурори САП отримали дозвіл на здійснення стосовно цього підозрюваного спеціального досудового розслідування.

Розслідування у даному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня оперативники НАБУ та САП затримали екс-заступника директора державного підприємства «Держзовнішінформ». 13 квітня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 2 млн грн.