Нацбанк звузив список фінансових операцій з Росією, що перевіряються

Національний банк України звузив перелік фінансових операцій, що перевіряються та аналізуються, з особами, які мають місцезнаходження в країні, визнаній Верховною Радою державою-агресором або окупантом.

Читайте такожРосія продовжила економічні санкції проти ЄС, що поширюються на Україну, до кінця 2018 року

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №67 від 24 липня про внесення змін до "Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників".

НБУ дозволив банкам не аналізувати ряд операцій з особами, що мають місцезнаходження в країні, визнана Верховною Радою державою-агресором/державою-окупантом. Зокрема, серед таких операцій: операції на суму, що не перевищує 150 тисяч гривень (в еквіваленті), операції на користь держави або під державні гарантії, операції за кредитами, позиками, залученими у відповідність з міжнародними угодами України, операції з проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, операції по проектах, які здійснюються в рамках угод між Україною та Європейським Союзом, операції з міжнародно-технічним програмам і проектам, зареєстрованим відповідно до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", операції з залучення грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, операції на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, операції на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (включаючи їхні дочірні компанії), включеними в список 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000), операції з метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України, операції на підставі індивідуальних ліцензій, виданих НБУ, операції з метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах. Тоді як раніше зазначені операції підлягали перевірці.

Разом з тим, операції з виконання угод між резидентами та міжнародними компаніями зі списку 2000 найбільших публічних компаній, а також з повернення коштів іноземних інвесторів від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах, де бере участь особа з країни-агресора, як і раніше, підлягають обов'язковому всебічному аналізу і перевірці.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції терміном на 1 рік щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Ощадбанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", які забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.