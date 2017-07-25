Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,84 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 липня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2584,3721 (25 липня – 2582,2625)

100 EUR – 3022,1647 (25 липня – 3007,8194)

10 RUR – 4,3204 (25 липня – 4,3285)

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Як повідомляв УНІАН, 25 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,83/25,84 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 30,2159/30,2309 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8437 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 538 угод на суму 316,48 мільйона доларів.