Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,84 за долар
Офіційний курс НБУ на 26 липня: 100 USD – 2584,3721 гривні; 100 EUR – 3022,1647 гривні; 10 RUR – 4,3204 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 липня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2584,3721 (25 липня – 2582,2625)
100 EUR – 3022,1647 (25 липня – 3007,8194)
10 RUR – 4,3204 (25 липня – 4,3285)
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Як повідомляв УНІАН, 25 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,83/25,84 гривні/долар.
Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 30,2159/30,2309 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8437 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 538 угод на суму 316,48 мільйона доларів.