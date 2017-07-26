Трамп анонсував торгову угоду з Британією - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю газеті Wall Street Journal заявив про переговори з Великобританією за висновком великого торгового угоди, яке торкнеться сфери сільського господарства, авіації і фінансів, повідомляє Росбалт.

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"Це буде велика торговельна угода, набагато більше бізнесу, ніж зараз, у багато разів", - заявив президент.

Трамп висловив надію, що оформлення угоди вдасться завершити незабаром після остаточного виходу Великобританії зі складу ЄС у 2019 році.

Про угоду з Британією Трамп також написав у своєму Twitter, де заявив про "протекціоністські настрої в Євросоюзі" та закликав припинити цю політику.

"Працюємо над великою торговельною угодою з Сполученим Королівством. Вона може бути дуже великою і захоплюючою. Робочі місця! ЄС дотримується дуже протекціоністської політики відносно США. Досить!", - написав він.

За словами Трампа, у нього хороші відносини з людьми з ЄС, але вони налаштовані дуже протекционистски.

В інтерв'ю Трамп також порушив тему Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА), зазначивши, що після вступу на посаду він планував одразу ж вийти з договору, але переглянув свою позицію після бесід з лідерами Мексики і Канади і погодився на перегляд умов угоди.