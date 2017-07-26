Валентин Резніченко: підприємці Дніпропетровщини заробили в Prozorro понад 39 млрд грн

З початку роботи системи електронних торгів Prozorro підприємці Дніпропетровщини заробили 39,2 млрд грн. Найчастіше вони продавали фармацевтичну продукцію, медичне обладнання та продукти харчування, заявив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«Активність бізнесу в Prozorro постійно зростає. Порівняно з 2015-м кількість підприємців, які працюють через систему електронних торгів, збільшилася в десять разів - до більш ніж 8,6 тисяч», - зазначив Резніченко.

Щотижня до роботи в Prozorro приєднуються близько 100 підприємців. Серед найпоширеніших товарів, які вони продають - фармацевтичні та харчові продукти, серед послуг - будівельні роботи та поточний ремонт.

«За час роботи електронної системи бізнесмени Дніпропетровщини виграли по всій Україні 81,5 тисячі лотів на понад 39 млрд гривень. З цих доходів сплатили податки - це додаткові кошти, які надходять у бюджет регіону», - додав глава області.

В серпні 2015 року ДніпроОДА стала однією з перших держадміністрацій в Україні, яка перевела держзакупівлі в систему Prozorro. Одночасно почала залучати до роботи і вчити користуватися сервісом підприємців. Зараз область у трійці лідерів України за кількістю бізнесменів, що працюють через електронну систему.

Як повідомлялося, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявив, що зростання соціально-економічних показників Дніпропетровщини є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні.

«Ми реалізуємо ініціативи президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах, наскільки розширилися можливості для місцевих громад», - зазначив Валентин Резніченко.