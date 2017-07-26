Суд Лондона призупинив виконання рішення щодо "кредиту Януковича" на $3 мільярди

Високий суд Лондона задовольнив клопотання України про повне призупинення виконання рішення щодо "кредиту Януковича" на 3 млрд дол. до завершення розгляду апеляції нашої країни.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України.

"Високий суд прийняв рішення на користь позиції України щодо повного призупинення виконання рішення, винесеного в порядку спрощеного провадження, до завершення розгляду апеляційної скарги України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час засідання суду 26 липня суддя розглянув низку невирішених питань за результатами рішення, винесеного судом 29 березня 2017 року у порядку спрощеного провадження. Зокрема, суд розглянув заяву України про подальше призупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги України в англійському Апеляційному суді, який відбудеться не раніше 2018 року.

"Важливим також є те, що на цьому засіданні англійський суд підтвердив, всупереч спробам Росії встановити обтяжливі умови для прав України на апеляцію, що Україні було надано безумовний дозвіл на оскарження рішення в Апеляційному суді. Дійсно, в своєму останньому рішенні суддя Блер визнав, що це є саме тим випадком, коли виконано порогові умови для надання дозволу на апеляцію, а саме - апеляція має реальні шанси на успіх", - заявляє Мінфін.

Повідомляється, що суд також відмовив у задоволенні клопотання довіреної особи щодо забезпечення витрат і погодився з позицією України, що питання відшкодування витрат на судовий розгляд має бути детально вивчене судом, який відбудеться не раніше завершення розгляду апеляційної скарги України.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона у січні розпочав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 млрд дол., викупленими РФ у грудні 2013 року відповідно до домовленості між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашення.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення.

За результатами засідання 26 травня, на якому суд розглядав заяву України про відстрочення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляції нашої країни, очікуваного не раніше 2018 року, суд відклав рішення, щоб розглянути питання глибше.