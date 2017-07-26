Fitch підтвердило рейтинг "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" на рівні "В-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті двох державних банків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

Згідно з повідомленням на сайті агентства Fitch також підвищило рейтинг стійкості банків (Viability Rating) до рівня "В-" до "CCC".

Оновлення рейтингу стійкості відображає достатню капіталізацію банків після вливання державою капіталу в першому кварталі 2017 року, а також достатнє покриття проблемних кредитів.

Як повідомляв УНІАН, у травні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило суверенні довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.