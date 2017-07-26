Держборг України перевищив $75 мільярдів

Державний і гарантований державою борг України за червень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 330 млн дол., або на 0,4%, до 75,01 млрд дол. США станом на 30 червня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період знизилася на 10,34 млрд грн, або на 0,5%, до 1,957 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, в тому числі державний і гарантований державою борг за січень-червень зріс на 4,04 млрд дол., або 5,7% у доларовому еквіваленті, на 27,89 млрд грн, або 1,4%, у гривневому еквіваленті .

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень-травень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 3,71 млрд дол., або на 5,2%, - до 74,68 млрд дол. США станом на 31 травня.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного та гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.