Економіка України в першому півріччі зросла на 2,5%

Валовий внутрішній продукт України в січні-червні 2017 року зріс на 2,5%, повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«У цілому в січні-червні 2017 року зростання ВВП оцінюється Мінекономрозвитку орієнтовно на рівні 2,5%», - йдеться в матеріалі.

У міністерстві прогнозують, що продовження процесів реформування економіки і поліпшення ділових очікувань, зростання споживчої активності при збільшенні рівня заробітних плат, зростання цін на окремих світових товарних ринках (металу, залізної руди, мінеральних добрив, кукурудзи) в комплексі зумовлять позитивну динаміку в деяких галузях реального сектору економіки за підсумками січня-вересня 2017 року. Проте зазначене зростання буде частково знівельовано більш стриманою динамікою сфери послуг. В цілому за підсумками січня-вересня Мінекономрозвитку очікує уповільнення зростання ВВП, у тому числі враховуючи ефект значної бази порівняння минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в річному вираженні – у порівнянні з першим кварталом 2016 року ВВП України в першому кварталі 2017 року зріс на 2,5%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%.