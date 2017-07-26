Як зростатимуть ціни: Мінекономрозвитку озвучило прогноз щодо інфляції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зберегло прогноз інфляції на 2017 рік на рівні 11,2%, незважаючи на прискорене підвищення цін у червні.

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Про це повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті міністерства.

«Незважаючи на прискорення інфляції в червні, прогноз на рік залишається без змін: очікується зростання споживчих цін на 11,2%», - йдеться у матеріалі.

При цьому в міністерстві зазначили, що ризиками, які можуть привести до помітної активізації інфляційних процесів у найближчі місяці на споживчому ринку, є можливе відновлення девальваційних тенденцій, різке зростання цін на світовому ринку, а також більш істотне і швидке перенесення витрат виробництва на споживчі ціни.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% у травні до квітня. У річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% з 13,5%, зафіксованих місяцем раніше.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.