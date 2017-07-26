Курси нацвалюти: євро залишається вище 30, долар нижче 26 гривень

У середу, 26 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,88/25,91 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 30,1087/30,1436 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,8849 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 446 угод на суму 256,94 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,88/25,90 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,0829/30,1035 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4318/0,4324 грн/рубль.