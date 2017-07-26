Нацбанк трохи зміцнив офіційну гривню до євро
20:08, 26 липня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 27 липня: 100 USD – 2588.4860 грн; 100 EUR – 3014.0331 грн; 10 RUR – 4.3206 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2588.4860 (26 липня – 2584.372)
100 EUR – 3014.0331 (26 липня – 3022.1647)
10 RUR – 4.3206 (26 липня – 4.3204)
Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,88/25,91 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися а рівні 30,1087/30,1436 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.
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