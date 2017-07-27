Долар подешевшав до річного мінімуму після рішення ФРС зберегти ставку

Курс долара до основних світових валют у четвер вранці опустився до мінімуму з червня 2016 року на тлі рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США зберегти ставку, свідчать дані торгів.

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Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) знижувався на 0,04%, до 93,36 пункту. При цьому раніше під час торгів він опускався до мінімуму з 24 червня 2016 року в 93,15 пункту.

Курс євро до долара зростав до 1,1747 долара за євро з 1,1735 долара за євро на попередньому закритті, курс долара до ієни зменшувався до 111,06 ієни за долар з 111,17 ієни на минулих торгах, пише Прайм.

Комітет з відкритих ринків ФРС США за підсумками липневого засідання очікувано зберіг базову процентну ставку на рівні 1-1,25% річних. Крім того, регулятор заявив, що планує почати скорочення активів на балансі "відносно скоро".

Федрезерв також додав, що ринок праці США продовжує зміцнюватися, а економічна активність помірно зростає. Річна інфляція знизилася за останній рік, зазначив регулятор, також як і базова інфляція без врахування цін на продовольство і енергоносії, опинившись трохи нижче за цільову планку регулятора в 2%.