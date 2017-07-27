Зростання експорту української продукції в країни Європи буде вимірюватися двозначними цифрами – керівник Київської митниці Тупальский

Зростання обсягів експорту української продукції в країни Європи в найближчі роки буде вимірюватися двозначними цифрами, вважає в. о. начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальский.

"Звичайно, зростання цих показників залежить, в першу чергу, від ситуації в економіці: попиту на українські товари в країнах ЄС і зусиль наших підприємців... З урахуванням подальшого розвитку економічних відносин між Україною та ЄС, ми в найближчі роки будемо спостерігати стійке зростання експорту української продукції в країни Європи, який буде вимірюватися двозначними цифрами", - сказав він в інтерв'ю виданню "Бізнес".

С. Тупальский навів дані, згідно до яких за 6 місяців 2017 року через Київську міську митницю ДФС в країни ЄС було експортовано українських товарів на 127,3 млн. дол.,тоді як як за весь 2016 рік – 192,5 млн. дол.

"Якщо така тенденція збережеться, за підсумками року зростання цього показника складе близько 30%", - підкреслив він.

При цьому керівник Київської митниці також зазначив, що крім сільськогосподарської продукції через відомство в ЄС експортуються товари з високим рівнем доданої вартості.

"Наприклад, за перші шість місяців поточного року через Київську митницю в країни ЄС експортувалися хлібобулочні вироби, масла, плитка, скло, пиво, меблі та навіть човни. У попередні періоди з товарів з високим рівнем доданої вартості українські підприємства поставляли в ЄС посуд, двигуни, насоси, книги, яхти, друкарське обладнання, телеапаратуру, радіолокаційне обладнання, ліки. До Австрії, наприклад, здійснювався експорт консолі для відеоігор, до Ірландії – телефонів і т. д.", - сказав С. Тупальский.

Як відомо, 17 липня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення надати Україні додаткові торговельні преференції.