Більше 60% роботодавців припускаються порушень при виплаті зарплат - ДФС

Державна фіскальна служба (ДФС) при проведенні перевірки суб'єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, виявила порушення податкового законодавства у 61,7% платників.

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Згідно з повідомленням на сайті ДФС, за результатами перевірок до бюджету донараховано близько 167 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, більше 72 мільйонів гривень єдиного внеску та майже 13 мільйонів гривень військового збору.

Фіскальна служба за вказаний період виявила 900 працівників, які працювали без відповідного офіційного оформлення.

Крім того, ДФС направила до органів прокуратури матеріали і відомості щодо 352 підприємств, на яких виплата заробітної плати проводилась у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба (ДФС) в 2016 році виявила понад 105 тисяч найманих працівників, які працювали без оформлення трудових договорів з роботодавцями.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена в 2 рази - до 3,2 тисячі гривень.