Держбюджет за півроку вийшов у плюс на 29 мільярдів проти дефіциту роком раніше

14:14, 27 липня 2017
Фінанси
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Доходи держбюджету за цей період становили 325,773 млрд грн, витрати – 394,906 млрд грн.

Доходи держбюджету за цей період склали 325,773 млрд грн / фото УНІАН

Державний бюджет України за січень-червень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 29,035 млрд грн проти 35 млрд грн дефіциту за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи держбюджету за цей період становлять 325,773 млрд грн, видатки - 394,906 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет України за січень-червень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 52,145 млрд грн проти 11,280 млрд грн дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становить 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, видатки - 800 млрд грн, граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.

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Теги: #профіцит держбюджету#держбюджет України#доходи держбюджету