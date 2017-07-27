Товарообіг між Україною та Японією збільшився майже на 40%

Товарообіг між Україною та Японією з початку 2017 року суттєво збільшився і за 4 місяці зріс на 40% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, посилаючись на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економрозвитку України Степана Кубіва.

Кубів зазначив, що крім зростання товарообігу між країнами, рік Японії в Україні характеризується багатьма іншими позитивними українсько-японськими проектами.

Він підкреслив, що вже в серпні 2017 року почнуться переговори про відкриття в Україні офісу японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" яке раніше надавало масштабну фінансову та гуманітарну допомогу Україні, спрямовану на підтримку реформ і демократичних інститутів, сприяння економічному розвитку, а також відновлення зруйнованих війною регіонів Донбасу.

«Це, безумовно, свідчить про успіх України і про позитивні результати реформ, які ми проводимо", - цитує прес-служба міністра.

Кубів також додав, що важливим вектором успішних відносин України з Японією є робота Спільного комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення аварійного реагування на надзвичайні ситуації на АЕС.

"Спільні зусилля Мінекономрозвитку, МЗС, Мінекономіки, Міносвіти та Держагентства (з управління зоною відчуження) і колег з Японії дозволять провести унікальне дослідження на території Чорнобильської зони як унікальної екологічної лабораторії» - процитувала прес-служба чиновника.

Як повідомляв УНІАН, в цілому з березня 2014 року по березень 2017 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в країні на загальну суму 1,86 млрд дол. США.