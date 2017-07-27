Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,90 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2590,0435 (27 липня – 2588,4860)

100 EUR – 3028,7969 (27 липня – 3014,0331)

10 RUR – 4,3596 (27 липня – 4,3206)

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,92 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 30,30/30,33 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9004 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 540 угод на суму 340,50 мільйона доларів.