Вищий адмінсуд визнав незаконною ліквідацію банку "Хрещатик"

Вищий адміністративний суд України підтримав судові рішення попередніх інстанцій про незаконне визнання неплатоспроможності банку "Хрещатик", яка призвела до його ліквідації. Про це йдеться в постанові суду №826/6665/16 від 20 липня, пише FinClub.

Читайте такожВкладникам банку "Хрещатик" відновили виплати

Суд констатував, що Нацбанк передчасно та необґрунтовано визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, оскільки 4 квітня 2016 року НБУ відніс банк до проблемних на 180 днів, а вже 5 квітня - до неплатоспроможних. При цьому НБУ посилався на порушення банком нормативу адекватності капіталу, хоча перед цим дозволив банкам його порушувати.

Тому ВАСУ вирішив залишити без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 19 січня та постанову Київського апеляційного адмінсуду від 20 квітня, якими було задоволено позов Благодійної організації «Благодійний фонд «Богдана Гаврилишина», Благодійного фонду «Енергетичний центр ім. Люндина», ТОВ «Сіріус-1» та визнано протиправним і скасовано постанову НБУ №234 від 5 квітня 2016 року про віднесення банку «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.

Раніше ФГВФО заявив, що оскаржить в касаційній інстанції рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 20 квітня про визнання незаконною постанови НБУ про віднесення банку «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня 2016 року почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня 2016 року.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови були громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.