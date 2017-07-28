Активи Нацбанку зросли на 33 мільярди гривень

Активи Національного банку України в першому півріччі зросли на 32,74 млрд грн, або на 3,5%, до 973,32 млрд грн, йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, зростання активів зумовлене зростанням міжнародних резервів України на 16%, до 17,9 млрд дол. США (в еквіваленті). Зокрема, авуари в СДР (спеціальні права запозичення) станом на 1 липня нараховували 82,45 млрд грн, монетарне золото - 25,38 млрд грн.

Обсяг цінних паперів зріс з 275,3 млрд грн до 333,6 млрд грн. Водночас зобов'язання Національного банку за звітний період збільшилися на 11,47 млрд грн, до 804,43 млрд. грн. Власний капітал центрального банку на початок липня становив 168,89 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи Національного банку України на 1 січня 2017 року становили 940,548 млрд грн, що на 10,8% більше показника роком раніше на рівні 849,199 млрд грн.