Керівництво ДФС повністю перекрило в країні операції з "обналу" - експерт

В Україні фактично перестала існувати система "переведення в готівку", яка працювала за рахунок схем формування фіктивного податкового кредиту і подальшого незаконного відшкодування ПДВ. Про це на своїй сторінці в Facebook пише голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

"Схемники" в розпачі. Система, яку реалізувало керівництво ДФС, працює гранично жорстко. Наприклад, раніше імпортер завозив товар, продавав його приватникам з ринку й отримував готівку. Потім фіктивно продавав той же самий товар компанії-прокладці і давав можливість контрагентові отримати фіктивний податковий кредит та претендувати на відшкодування ПДВ. Таким чином щомісяця держава втрачала ПДВ на мільярди гривень. Сьогодні податкові накладні за такими фіктивними операціями моментально блокуються. Можливість формувати фіктивний податковий кредит зникла", - повідомляє експерт.

За словами Кушнірука, "схемники" не знайшли поки способу обійти систему. Комісії ДФС, які займаються розглядом звернень від компаній, чиї накладні було заблоковано, працюють "під прицілом відеокамер і під запис на диктофон". Тому домовитися з членами комісій не вдається.

"На сьогодні тарифи на "обнал" у Києві підскочили до 12-15%. Але відразу попереджають, що робота "на удачу". Гарантій немає ніяких. Дуже висока ймовірність, що ви втратите гроші і наживете проблеми. Враховуючи це, ще з початку роботи системи бізнес масово відмовляється від схем за фіктивними операціями з ПДВ, які дозволяли отримувати готівку. Альтернативи поки не придумано. Надія тільки на скасування системи", - заявляє Кушнірук.

Експерт стверджує, що система блокування ризикових податкових накладних не тільки ліквідує схеми з ПДВ, але і мінімізує корупційні ризики.

"Бізнесмени не без іронії кажуть, що починають економити на хабарах. Втративши можливість економити на ПДВ, бізнесмени більше не бачать сенсу давати хабарі податківцям. Кажуть, нам немає за що їм платити, вони нічого не можуть для нас зробити", - пише експерт.

На думку Кушнірука, "обурення" з приводу успішно запущеної керівництвом ДФС системи з боку низки політиків пов'язано не з реальними проблемами бізнесу, а з бажанням зберегти схеми ухиляння від сплати ПДВ.

"Схеми ухилення від сплати ПДВ годували не одне покоління українських політиків, тому реальні успіхи керівництва ДФС в боротьбі з "обналом" викликали звинувачення і спробу дискредитації системи блокування ризикових накладних та її зупинку. Чи варто зупиняти систему під гаслом "доопрацювання і покращення"? Я переконаний, що ні. Це шлях до збереження схем зловживань, пов'язаних з ПДВ. Ніякого колапсу з реєстрацією податкових накладних немає", - вважає Кушнірук.

Експерт звертає увагу, що "жодна нова система не працює ідеально з першого ж дня". Однак відповідальність за удосконалення нормативної бази і системи критеріїв блокування лежить на Міністерстві фінансів.

"Нормативну базу виписували фахівці Мінфіну... За міністерством і закріплена вся нормативна робота. Зараз від Мінфіну в значній мірі залежить, наскільки оперативно будуть вноситися зміни в нормативну базу функціонування системи моніторингу, в тому числі і за самими критеріями", - пояснює Кушнірук.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні повноцінно запрацювала електронна система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка автоматично буде призупиняти реєстрацію ризикових податкових накладних. З квітня система працювала в тестовому режимі. Завдяки впровадженню системи нарахування ПДВ збільшилися в квітні на 1,3 млрд грн, у травні - на 1,1 млрд грн, у червні на понад 2 млрд грн.