Банкіри очікують зростання кредитування - опитування НБУ

Більшість банкірів прогнозують у наступні 12 місяців зростання портфеля корпоративних і споживчих кредитів. Про це повідомив Національний банк України на своєму сайті з посиланням на підсумки проведеного опитування банків.

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Згідно з повідомленням, 68% опитаних банків прогнозують, що протягом наступних 12 місяців портфель корпоративних кредитів зросте. Прискорення кредитування населення очікують 62% респондентів. Банки очікують на подальшого збільшення попиту на кредити, насамперед споживчі, за рахунок зниження відсоткових ставок.

НБУ зазначив, що в другому кварталі істотно збільшився попит на споживчі та іпотечні кредити. На думку банків, на це вплинуло зниження вартості кредитів, зростання споживчої впевненості і пожвавлення на ринку нерухомості.

Попит на корпоративні кредити продовжив збільшуватися. За даними НБУ, про це заявили 45% опитаних банків. Попит підвищився на всі види кредитів, крім валютних. Його зумовили: потреби підприємств в оборотному капіталі та інвестиціях, зниження відсоткових ставок і необхідність реструктуризувати борги.

За даними регулятора, в другому кварталі банки схвалювали більше заявок на отримання кредитів, ніж у попередньому.

Довідка УНІАН. Опитування про умови кредитування проводилося Національним банком України серед кредитних менеджерів 68 банків, на які припадає 97% загального обсягу активів банківської системи. Результати опитування є відображенням думки респондентів і не є оцінками і прогнозами Національного банку України.