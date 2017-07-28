Фонд гарантування відновив виплати вкладникам банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 28 липня, відновив виплати вкладникам ліквідованого банку «Михайлівський».

Читайте такожВищий адмінсуд визнав незаконною ліквідацію банку "Хрещатик"

Як повідомляється на сайті фонду, для отримання виплат вкладники банку можуть до 8 вересня 2017 року звертатися до відділень «Першого українського міжнародного банку».

При цьому фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення у банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

19 листопада минулого року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.