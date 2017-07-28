В Україні продовжує дорожчати євро

У п'ятницю, 28 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,9050/25,9300 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 30,3243/30,3510 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4356/0,4364 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,9129 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 172 угоди на суму 63,62 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,30/30,33 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.