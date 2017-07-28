Україна та Ізраїль досягли прогресу в узгодженні угоди щодо ЗВТ

Україна та Ізраїль за результатами шостого раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі досягли істотного прогресу в узгодженні тексту угоди, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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Згідно з повідомленням, сторони, зокрема, опрацювали і практично завершили обговорення основних положень: інституційні, загальні та заключні положення, митні процедури, правила походження, врегулювання спорів тощо.

Крім того, делегації продовжили дискусію про доступ на ринки товарів і визначили ступінь зниження митних тарифів для чутливих товарів, зокрема у сфері сільського господарства.

"Наша позиція сформована з урахуванням результатів консультацій з промисловими та бізнес-асоціаціями. Важливо, щоб угоди про вільну торгівлю створювали нові можливості для українських експортерів. Тому необхідно забезпечити безмитний доступ як можна більшої кількості сільськогосподарських і промислових товарів на ринок Ізраїлю", - зазначила торговий представник України Наталія Микольська, яка очолює переговорну делегацію.

При цьому з метою завершення обговорення доступу на ринки сільськогосподарських і промислових товарів сторони намітили етапи подальшої роботи, а також проведення чергових раундів і консультацій. Сьомий раунд переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю проходитиме в Ізраїлі.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністри Володимир Гройсман і Беньямін Нетаньяху в середині травня заявили за результатами зустрічі, що Україна і Ізраїль зацікавлені у поглибленні двостороннього економічного співробітництва і працюють над виконанням однієї з пріоритетних завдань - підписанням Угоди про зону вільної торгівлі до кінця року.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю в Україну – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).