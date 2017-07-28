Профіцит платіжного балансу України зріс в 2,5 рази

Платіжний баланс України в січні-червні 2017 року зведений з профіцитом на рівні 1,049 мільярда доларів, що в 2,5 рази вище профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 407 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі в червні профіцит платіжного балансу становить 306 мільйонів доларів.

Згідно з даними НБУ, в червні 2017 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 518 мільйонів доларів США, тоді як у червні минулого року сальдо було позитивним (88 мільйонів доларів США). Формування від'ємного сальдо поточного рахунку пояснюється розширенням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами і послугами, а також зростанням від'ємного сальдо рахунку первинних доходів, зокрема за рахунок виплати дивідендів.

Загалом, у першому півріччі дефіцит поточного рахунку склав 1,6 мільярда доларів США, що на 0,6 мільярда доларів США перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведений з профіцитом на рівні 1,346 мільярда доларів, що в 1,6 рази більше профіциту за 2015 рік у розмірі 849 мільйонів доларів. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 мільярда доларів у 2014 році.

За прогнозами НБУ, дефіцит платіжного балансу на кінець поточного року складе 4,3 мільярда доларів США, або 4,4% ВВП, і буде залишатися на рівні 4,3 мільярда доларів до 2018 і 2019 роках, знижуючись по відношенню до ВВП до 4,1% та 3,7% відповідно.