Середня зарплата в Україні зросла на 520 гривень

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2017 року порівняно з минулим місяцем збільшилася на 7,6% - до 7360 гривень, що в 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 гривень), повідомила Державна служба статистики.

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Порівняно з червнем 2016 року, зростання середньої зарплати в червні 2017 року склав 37,9%, що в натуральному еквіваленті становить 2789 гривень.

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2017 року порівняно з травнем збільшилася на 5,8% - до 5337 гривень, а відносно червня 2016 року - на 18,9%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більше ніж в 2 рази – до 3200 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 травня 2017 року встановлено на рівні 1684 гривень.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні склала 6840 гривень, що на 2,7% більше порівняно з квітнем поточного року і на 37,2% більше, ніж у травні 2016 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тисяч гривень.