Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,91 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2591,5589 (28 липня – 2590,0435)

100 EUR – 3039,6394 (28 липня – 3028,7969)

10 RUR – 4,3524 (28 липня – 3028,7969)

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,93 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 30,3243/30,3510 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,9156 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 506 угод на суму 275,14 мільйона доларів.