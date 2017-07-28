ГПУ викрила конвертаційний центр з оборотом майже в 34 мільйони гривень

Генеральна прокуратура України викрила конвертаційний центр з оборотом майже 34 мільйони гривень. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

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Відзначається, що правоохоронці в рамках досудового розслідування кримінальної справи, відкритої за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах), припинили незаконну діяльність групи осіб.

Вони надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання реального сектору економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у здійсненні операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю.

Для цього зловмисники використовували суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) з ознаками «транзитності» та фіктивності, підконтрольні СГД-нерезиденти.

У ГПУ зазначили, що до складу групи входили переважно жителі Донецької області, частина з них постійно перебувала на тимчасово підконтрольних територіях - в Донецьку і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції транзитних суб'єктів господарювання.

«Під час санкціонованих судом 13 обшуків у Києві вилучено 21 печатку задіяних у злочинній схемі українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (у доларах США, євро, російських рублях та гривні) на загальну суму близько 34 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Також накладено арешт на банківські рахунки транзитних СГД. Вирішується питання про вилучення та накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів) вартістю понад 90 млн грн, яке, ймовірно, ввезли на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства України. Досудове розслідування триває.