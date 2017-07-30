Угода про ЗВТ з ЄС і Канадою відкриває для України нові можливості - Гройсман

Угода про зону вільної торгівлі з Європейським союзом і Канадою відкриває для України нові можливості і ринки.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив у привітанні працівників торгівлі України з професійним святом, передає Урядовий портал.

"На шляху до європейської інтеграції нас чекає подальше поглиблення торговельних відносин з Європейським Союзом. Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і Канадою відкриває для України нові ринки і нові можливості, якими ми вже починаємо користуватися", - сказав Гройсман.

"Українські фахівці отримують безцінний досвід у процесі реалізації міжнародних торговельних угод і контрактів", - підкреслив він.

За словами Гройсмана, уряд активно працює над тим, щоб встановити чіткі, прозорі і зрозумілі правила, які будуть вигідні для всіх сторін - від виробника до кінцевого споживача товару.

Нагадаємо, зона вільної торгівлі з Канадою починає діяти з 1 серпня 2017 року.